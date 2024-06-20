عاجل/ جامعة وكالات الأسفار تفجرها وتكشف ما حدث للحجيج..

جدّدت جامعة وكالات الأسفار التأكيد على أنها لا تشتغل في ما يُعرف بالحج الموازي ولا علاقة لها لما حدث للعديد من الحجيج التونسيين في البقاع المقدسة خلال أداء مناسك الحج.

وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بجامعة وكالات الأسفار إلياس بن عثمان،اليوم الخميس 20 جوان 2024 في تصريح للاذاعة الوطنية أن هناك من يصطاد في الماء العكر، مشددا على أن العديد من الحجيج والذين تعرضوا إلى مشاكل وصعوبات تحصلوا على الـأشيرات بشكل فردي.

وقال المتحدث إن جميع رحلات العمرة التي نظمتها وكالات الأسفار عادت في مواعيدها دون أي إشكال، ولاحظ أن تأشيرة العمرة لا تُخول القيام بمناسك الحج.

وأشار في هذا السياق إلى وجود آلاف التأشيرات التي تم استخراجها خلال شهر ماي، مبينا أن العديد من السماسرة استغلوا الوضع.

وتابع أن البقاع المقدسة سجلت هذا الموسم توافد ما لا يقل عن 6 ملايين حاج، من بينهم 4 ملايين من خارج البعثات الرسمية، مضيفا أن السماسرة عابرين للدول.