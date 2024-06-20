مدرب ملاكمة مشهور يتحرش جنسيا بلاعباته: تقرير الطب الشرعي يفجر ويكشف مفاجأة..

عاجل/ استشهاد فلسطينيتين وإصابة 12 في مجزرة جديدة للكيان الصهيوني بمخيم النصيرات..

هام/تنطلق اليوم: هذه طريقة التسجيل في خدمة الـ”sms” للحصول على نتائج البكالوريا..

هذه حقيقة قرصنة الصفحة الرسمية لوزارة التربية على الفيسبوك..

عاجل/ جامعة وكالات الأسفار تفجرها وتكشف ما حدث للحجيج..

2024/06/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

جدّدت جامعة وكالات الأسفار التأكيد على أنها لا تشتغل في ما يُعرف بالحج الموازي ولا علاقة لها لما حدث للعديد من الحجيج التونسيين في البقاع المقدسة خلال أداء مناسك الحج.

وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بجامعة وكالات الأسفار إلياس بن عثمان،اليوم الخميس 20 جوان 2024 في تصريح للاذاعة الوطنية أن هناك من يصطاد في الماء العكر، مشددا على أن العديد من الحجيج والذين تعرضوا إلى مشاكل وصعوبات تحصلوا على الـأشيرات بشكل فردي.

وقال المتحدث إن جميع رحلات العمرة التي نظمتها وكالات الأسفار عادت في مواعيدها دون أي إشكال، ولاحظ أن تأشيرة العمرة لا تُخول القيام بمناسك الحج.

وأشار في هذا السياق إلى وجود آلاف التأشيرات التي تم استخراجها خلال شهر ماي، مبينا أن العديد من السماسرة استغلوا الوضع.

وتابع أن البقاع المقدسة سجلت هذا الموسم توافد ما لا يقل عن 6 ملايين حاج، من بينهم 4 ملايين من خارج البعثات الرسمية، مضيفا أن السماسرة عابرين للدول.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn