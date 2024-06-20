رئيس الحكومة ينعى المصوّر الصحفي وجدي التريكي



نشرت رئاسة الحكومة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، نعيا من رئيس الحكومة احمد الحشاني، للفقيد المصور الصحفي لدى رئاسة الحكومة وجدي التركي.

وجاء نص النعي كما يلي:

“ببالغ الحزن والأسى، تلقيت خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المصور الصحفي برئاسة الحكومة السيد وجدي التركي، ولا يسعني بهذا المصاب الجلل إلا أن اتوجه باسمي الخاص، وأصالة عن الفريق الحكومي، وموظفي رئاسة الحكومة، الى عائلة الفقيد بأصدق عبارات التعازي والمواساة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله و إنا اليه راجعون.