عاجل/ قرار من السيسي بعد وفاة حجّاج مصريين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 20 جوان 2024، توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية: “يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين”.

وأضاف البيان: “كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن”.

وختم البيان بالقول: “تقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف”.

يذكر ان 600 حاج مصري على الاقل، توفوا أثناء ادائهم مناسك الحج لهذا العام، فيما بلغ اجمالي الوفيات خلال الحج، 1000 حالة وفاة، حسب اخر القديرات.