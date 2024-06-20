تجديد جوازات السفر: إجراء جديد لفائدة الجالية التونسية بفرنسا

أعلنت القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ لها الخميس 20 جوان 2024، أن وزارة الداخلية قامت بتعيين فرق على متن البواخر التونسية التابعة للشركة التونسية للملاحة (قرطاج و تانيت) لقبول ملفات مطالب تجديد جوازات سفر أفراد الجالية الراجعين إليها بالنظر خلال العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى مزيد تحسين جودة الخدمات الإدارية وتوفير أفضل الظروف لاستقبالهم خلال العودة الصيفية.

وأضافت أنه بإمكان الراغبين في الانتفاع بهذه الخدمة تقديم مطالبهم إلى الفرق الأمنية على متن البواخر التونسية مرفقين بجميع الوثائق من بينها الصور، كما يمكنهم اقتناء وصولات جوازات السفر من مكاتب الديوانة بميناءي حلق الوادي وجرجيس.