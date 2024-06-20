أنس جـابر في ربع نهائي دورة برلين

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة برلين العشبية، ذات الـ 500 نقطة، اثر فوزها اليوم الخميس 20 جوان 2024 على التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 28 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6 -7 و6 – 3 و6 – 4.

وستواجه أنس جابر غدا الجمعة في الدور ربع النهائي الأمريكية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا، التي بلغت ذات الدور بفوزها على الروسية ايكاترينا اليكساندروفا المصنفة 20 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7-6 و6-2.

وكانت جابر فازت في الدور السادس عشر على الصينية كزين وانغ 2-0.