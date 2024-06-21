بلاغ هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل

أعلن البنك المركزي في بلاغ اليوم الجمعة، استقرار نسبة التضخم في مستوى 7,2٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي 2024 مقابل 9,6٪ قبل ذلك بسنة.

وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى الانفراج النسبي للتضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي بلغ 7,3٪ في شهر ماي مقابل 7,5٪ في الشهر السابق، وذلك على الرغم من تسارع نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (10,8٪ في ماي مقابل 9,7٪ في أفريل 2024).

وتشير آفاق الأسعار عند الاستهلاك إلى انفراج تدريجي للتضخم، لكنها لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، تظل نشطة على المدى القصير والمتوسط، حيث أنها قد تنشأ على وجه الخصوص من تصاعد الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة على خلفية تفاقم التوترات الجيوسياسية، ومن الإجهاد المائي، فضلا عن وضعية المالية العمومية خاصة في غياب تعبئة الموارد الخارجية، وفق نص البلاغ.

واعتبر المجلس أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تستدعي توخّي الحذر والتأني، حيث أنه من المهم مواصلة دعم مسار تقارب التضخم نحو مستويات مستدامة.

ويذكر أن البنك أعلن عن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير،في مستوى 8٪.