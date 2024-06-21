خطير/ تسجيل حالات بوصفير و جرب في بعض الأضاحي..

أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأنه تم تلقي 286 اتصالا هاتفيا على الأرقام المباشرة للبياطرة وعلى الرقم الأخضر (80106977) من مختلف جهات الجمهورية، تعلقت بالخصوص بالاستفسار حول الحالة الصحية للأضاحي والذبائح وكيفية تداولها وإعداد وحفظ اللحوم والأحشاء.

وأضافت في بلاغ لها أن معاينات الأضاحي، قد بيّنت تسجيل حالات من الجرب والدمّل على مستوى الكتف والرقبة والبشمة وسعال والعطاس مع إفرازات على مستوى الأنف والإجهاد لدى عدد من الأضاحي بمناطق مختلفة من الجمهورية.

كما تم من خلال المكالمات الهاتفية ومعاينة الصور الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل حالتين للبوصفير و 3 حالات لـ “سقيطة حمراء” استوجبت الإذن بالإسقاط الكلي للذبيحة، بالإضافة إلى تسجيل عديد الحالات التي استوجبت الاذن بالإسقاط الجزئي لبعض الأعضاء أو أجزاء من السقيطة مع التأكيد على ضرورة التخلص منها بطريقة صحية، تتمثل فيما يلي:

الأكياس المائية وطفيليات وخراج بالكبد: 41 حالة.

الطفيليات والالتهابات الرئوية 21 حالة.

طفيليات الأمعاء الدودة الشريطية”: 22 حالة.

الدمل بالكتف والرقبة 4 حالات.

التهاب غشاء الجنب 3 حالات.

نغف الأنف عند الأغنام حالتين.

وقد قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى بإعداد ومضتين تحسيسيتين لإرشاد العموم حول الشروط الصحية لاقتناء ونقل وإيواء أضاحي العيد وكذلك القواعد الصحية المتعلقة بالذبح وبتداول اللحوم وحفظها، تم بثها بعديد القنوات التلفزية وعلى الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، التي عرفت إلى حد يوم 20 جوان 2024 أكثر من 25 ألف مشاهدة، وذلك بالإضافة إلى نشر بلاغ يتضمن نصائح من أجل عيد أضحى دون مخاطر صحية” ومشاركة الأطباء البياطرة الراجعين بالنظر للهيئة في 16 حصة تلفزية وإذاعية والإدلاء بعديد التصريحات لفائدة وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية حول القواعد الصحية المثلى للسلامة الصحية لأضاحي العيد.