البنك التونسي الكويتي يعلن عن اطلاق منتوج جديد “البطاقة البنكية BTK Visa Infinite” (فيديو+صور)

أعلن البنك التونسي الكويتي مساء الخميس 20 جوان 2024 خلال حفل ساهر نظمه بضاحية الشمالية للعاصمة عن اطلاق منتوج جديد وهو البطاقة البنكية “BTK visa infinite”.

وأكد لسعد بن رمضان المدير العام للبنك التونسي الكويتي في تصريج لـ”المصدر” أن “BTK visa infinite” هي جزء من استراتيجية واسعة النطاق وضعها “Elloumi Group” لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحرفاء البنك التونسي الكويتي.

وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في تلبية حاجيات حرفاء البنك من رجال الاعمال بشكل استباقي والاستثمار في الابتكار بالاضافة الى تعزيز مكانة BTK في السوق.

كما أكد بن رمضان التزام البنك بتقديم خدمات متميزة لحرفائه وسعيه الى التوسع دوليًا عبر هذا المنتوج الجديد.

وقال لسعد بن رمضان أن “BTK visa infinite” هي بطاقة متطورة ذات جودة عالية موجهة لحرفاء البنك من رجال الأعمال لاستعمالها خلال سفرهم في الخارج وتتميز بعديد الخصائص وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المميزة من أبرزها تأمين سفر شامل ومساعدة طبية حيث توفر تغطية تأمين سفر شاملة ومساعدة طبية متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما تمكن “BTK visa infinite” وفق بن رمضان من عمليات خلاص آمنة (مثلا في حال اقتناء بطاقة لحضور عرض مسرحي او غيره في الخارج وتعذر الذهاب فبامكان الحريف استرجاع ثمنها وفي حال اقتناء الحريف لمشتريات وضياعها يتم تعرضه عبر التأمين الذي توفره هذه البطاقة) بالاضافة الى عمليات دفع راقية.

وأشار بن رمضان الى ان رجال الأعمال يستعملون خلال سفرهم بطاقات بنكية لدول أخرى متواجدة في الخارج واليوم بات بامكانهم استعمال بطاقة بنكية تونسية في الخارج عبر “BTK visa infinite” والتي تعطي أكثر مميزات من البطاقات الأخرى.

وتتميز بطاقة “BTK visa infinite” بتصميم عمودي فريد مختلف عن البطاقات المصرفية الأخرى في كونها عمودية الشكل، مما يمنحها مظهرًا مميزًا وجذابًا.

وذكر المدير العام للبنك التونسي الكويتي لسعد بن رمضان بان البنك الى حدود سبتمبر 2021 كان يتبع مجموعة البنك الفرنسي قبل ان تقرر الخروج من القارة الافريقية وهوما تسبب في خسائر للبنك وتراجع في نشاطه ولكن منذ 2022 مع المساهم المرجعي الجديد مجموعة اللومي حققنا لاول مرة الأهداف حيث حقق “BTK” أرباح صافية بلغت 8 ملايين دينار تونسي في عام 2023، بزيادة 6٪ عن عام 2022.

كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 25٪ ليصل إلى 189 مليون دينار تونسي في عام 2023 وزاد صافي الدخل للبنك بنسبة 12٪ مقارنة بـ2022 ليصل إلى 92.4 مليون دينار تونسي في عام 2023 وهي أرقام لم تسجل منذ نشأت البنك في فيفري 1981 وفق تعبيره.

وللتذكير فان اسهم البنك تنقسم الى 60 بالمائة “مجموعة اللومي” و20 بالمائة للدولة و20 بالمائة لصندوق الاستثمارات الكويتي.