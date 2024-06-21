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المغرب تعيّن قنصلا جديدا لدى الجزائر

2024/06/21 أهم الأخبار, المغرب العربي, سياسة

أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن تعيين مصطفى رزوق قنصلا جديدا بالجزائر، وسيبدأ مهامه في سبتمبر المقبل.
ونشرت وزارة الخارجية المغربية، يوم الجمعة، قائمة بالتعيينات في منصب قنصل عام لسنة 2024، تضمنت أسماء المعيّنين في عدد من المراكز القنصلية بإسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات والجزائر وموريتانيا وتونس وكندا.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعرب عن أمله في وقت سابق في “عودة الأمور إلى طبيعتها” بين المغرب والجزائر، وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: هسبريس

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