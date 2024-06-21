مسؤول رفيع بالبنك الدولي يؤدي زيارة الى تونس

أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة 21 جوان 2024، أن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عين مؤخرا، أوسمان ديون، سيؤدي زيارة الى تونس من 23 إلى 25 جوان 2024 لمناقشة الأولويات التنموية للبلاد.

وستمثل هذه الزيارة، التي ستكون الأولى لأوسمان ديون منذ توليه منصبه نائبا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (في 16 أفريل)، فرصة للتأكيد على التزام البنك الدولي بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود، وفق بلاغ أصدره البنك.

وسيجتمع ديون مع كبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لتونس بما في ذلك في مجالات التحول الطاقي والتصرف في المياه وتكوير رأس المال البشري، وذلك في إطار تحقيق مسار تنموي شامل.

كما يتضمن برنامج زيارة ديون الذي سيكون مرفوقا بكل من جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، الاطلاع على عدد من المشاريع التي يدعمها البنك الدولي، وفق البلاغ.

يذكر ان البنك الدولي يمول حاليا 16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار (10.2 مليار دينار). وتهدف هذه المشاريع الى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الادماج الاجتماعي والحد ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.