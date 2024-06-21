استرجاع عقاريْن دوليّيْن بهذه الولاية..

تم استرجاع عقارين دوليين بمدينة سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حرصا على استرجاع العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص وإعادة توظيفها للمصلحة العامة.

وبين والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن العقار الدولي الاول مشمول بمثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي بوزيد وكائن بوسط المدينة ويمسح 4698 متر مربّع وهو محل اعتداء من طرف أحد المواطنين وقد تم استرجاعه لإعادة توظيفه مع منع المعتدي من النفاذ إليه مجددا.

وذكر انه تم استرجاع عقار ثان مشمول أيضا بمثال التهيئة العمرانية ويمسح قرابة 400 متر مربع وقد كان مستغلّا كمقرّ لجمعية الرفق بالحيوان ويعدّ محلّ اعتداء من طرف المستغل السابق، حيث تمت معاينة العقار والاذن بإخلائه واسترجاعه.

وأشار عبد الحليم حمدي إلى أنه إثر جولة ميدانية في شوارع مدينة سيدي بوزيد قد عاين عمليات الاستغلال المفرط للرصيف من طرف أصحاب عدد من المحلات وتكدّس فواضل البناء في الشوارع وأعطى التعليمات بإزالة كل مظاهر الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلى العمل على المحافظة على جمالية المدينة وحسن استغلال المساحات الخضراء والتصدي للاستخلاص الغير قانوني لمعلوم وقوف العربات على الطريق العام.