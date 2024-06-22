المرصد الوطني للفلاحة: ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري يحقق زيادة ب 87،7 بالمائة خلال شهر أفريل 2024

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري زيادة ب 87،7 بالمائة خلال شهر أفريل 2024، حيث بلغ 156،2 مليون دينار، مقابل 83،2 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وفق معطيات صادرة، السبت، بالنشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة، حول الصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى غاية أفريل 2024.

وبلغت صادرات منتوجات الصيد البحري حوالي 11 ألف طن، موفى شهر أفريل 2024، لتناهز 266،5 مليون دينار، مقابل 10،3 الف طن بقيمة 200،5 مليون طن، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وسجلت صادرات منتوجات الصيد البحري، زيادة ب 6،8 بالمائة من حيث الكمية، وب 32،9 بالمائة من حيث القيمة.

وارتفعت معدلات الأسعار على مستوى التصدير، بدورها، بحوالي 24،5 بالمائة، حيث بلغت 24،2 د/كلغ، مقابل 19،4 د/كلغ،خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

وتتمثل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك ، وفق المصدر ذاته ، (6 ألف طن) والمصبرات وشبه المصبرات (2،2 ألف طن) والقشريات (1،8 ألف طن).

وقد توزعت صادرات منتوجات الصيد البحري، باعتبار القيمة على 42 وجهة حيث احتلت إيطاليا المرتبة الأولى (29 بالمائة) تليها إسبانيا (23 بالمائة) وليبيا والإمارات العربية المتحدة واليابان بنسبة 7 بالمائة لكل منها.

كما بلغت واردات منتوجات الصيد البحري خلال شهر أفريل 2024، حوالي 16،8 ألف طن، بقيمة 110،3 مليون دينار، مقابل 20،2 ألف طن بقيمة 117،3 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2023، حيث سجلت تراجعا ب 16،8 بالمائة من حيث الكمية وب 6 بالمائة منم حيث القيمة.

وقد سجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا ب 13 بالمائة، حيث بلغت 6،6 د/كلغ، مقابل 5،8 د/كلغ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وتتوزع نسبة كمية الواردات حسب الاستعمالات، حيث نجد 84 بالمائة للتصنيع و 13 بالمائة لتزويد السوق و 3 بالمائة للتسمين.