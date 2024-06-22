عاجل/ ارتفاع عدد الحجاج التونسيين المتوفين في مكة..

ارتفع عدد الحجاج التونسيين المتوفين خلال أداء مناسكهم إلى 53 حاجا، إلى حدود تاريخ اليوم السبت 22 جوان، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ، والتي أشارت إلى أن البعثة تتوخى الدقة وتعتمد الوفيات الصادرة بشأنها وثائق رسمية من الجهات السعودية المختصة.

وأضافت الوزارة في بلاغها أن القنصلية العامة لتونس بجدة، تواصل بشكل حثيث، وبالتنسيق مع سفارة تونس بالرياض والبعثة الصحية التونسية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات، متابعة وضعيات الحجيج التونسيين من المفقودين والمتوفين والمرضى المقيمين بالمستشفيات.

وتقوم القنصلية بعدد من التحركات والاجراءات، وهي كالاتي:

– التنسيق المباشر مع الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج بخصوص وضعيات الحجيج التونسيين المفقودين والمتوفين والمرضى ومعالجة العرائض الواردة منها بشكل حيني.

– تواصل استقبال المكالمات الواردة عبر الهاتف القار للقنصلية العامة بجدة وأرقام الهواتف الجوالة التي تم نشرها على صفحة الفايسبوك الخاصة بالبعثة والبريد الالكتروني، والرد على الاستفسارات وجمع المعلومات.

– القيام رفقة البعثة الصحية التونسية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات، بجولات ميدانية في المشاعر المقدسة –عرفة ومنى ومزدلفة – بعد فتح حركة الجولان أمام السيارات الخاصة والدبلوماسية وتفقد جميع المساجد والمستشفيات الميدانية والقارة، للبحث عن التائهين وزيارة المرضى المنوّمين الذين تسمح حالاتهم الصحية بذلك والحصول على بيانات بخصوص وضعياتهم،

– القيام بزيارات ميدانية، رفقة البعثة الصحية، على أغلب مستشفيات مكة المكرمة مما مكن من تحديد قرابة 24 حاج مريض مقيم.

– زيارة المشرحة المركزية بالمعيصم بمكة المكرمة للحصول على قائمة الحجاج التونسيين المتوفين الذين تم تحويلهم إلى المشرحة.

– إعادة القيام بعملية تمشيط للمرة الثالثة على أغلب مستشفيات مكة المكرمة وتحول القنصلية العامة، اليوم السبت 22 جوان 2024 ، رفقة رئيس البعثة الصحية إلى مدينة الطائف لزيارة مريضين من الحجاج التونسيين الذين تم تحويلهما من مكة المكرمة،

– التنسيق مع البعثة الصحية التونسية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لإيواء وتوفير العلاج الضروري لبعض الحجيج التونسيين في أحد فنادق البعثة التونسية بمكة المكرمة،

– إصدار أذون الدفن بصفة حينية للمتوفين الذين تم استكمال الوثائق الإدارية بشأنهم وذلك بالتنسيق مع عائلاتهم باستثناء المتوفين بمشرحة المعيصم، حيث اتخذت السلطات السعودية قرارا بدفنهم دون أذون دفن ودون إعلام البعثات القنصلية المعتمدة بمنطقة مكة المكرمة.

– استقبال الحجاج الذين أضاعوا جوازات سفرهم بمقر القنصلية العامة بجدة، على مدار الساعة، وتسهيل إجراءات حصولهم على رخص مرور للعودة إلى أرض الوطن، حيث تم إصدار 21 رخصة مرور إلى تاريخ اليوم 22 جوان 2024.

– مواكبة عودة الحجيج الميامين إلى تونس وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية بمطارات جدة – القاعة الشمالية والقاعة الجنوبية ومطار الحجيج- لتقديم يد المساعدة للحجيج التونسيين لاسيما القادمين بتأشيرات سياحية.

– برمجة جولات ميدانية، عند استئناف العمل الحكومي بالمملكة يوم 23 جوان 2024، على مشرحة المعيصم الرئيسية بمكة المكرمة ومستشفيات مدينة جدة ومركز الإيقاف الرئيسي بمنطقة الشميسي.

– التنسيق مع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأبناء الجالية لنشر بلاغات الضياع وتلقي معلومات حول وضعيات التائهين، مع الإشارة إلى أن هاته الصفحات تلعب دورا مساعدا في البحث عن التائهين وجمع المعلومات التي توافي البعثة بها.