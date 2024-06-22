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عاجل/ السلطات السعودية تتخذ هذا القرار بخصوص جثث الحجيج التونسيين المتوفين في مكة..

2024/06/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تضمنت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التونسية في البقاع المقدّسة، زيارة المشرحة المركزية بالمعيصم بمكة المكرمة للحصول على قائمة الحجاج التونسيين المتوفين الذين تم تحويلهم إلى المشرحة، حسب بيان صدر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية.

كما شملت الإجراءات المُعلن عنها اليوم السبت، إصدار أذون الدفن بصفة حينية للمتوفين الذين تمّ استكمال الوثائق الإدارية بشأنهم وذلك بالتنسيق مع عائلاتهم باستثناء المتوفين بمشرحة المعيصم، حيث اتخذت السلطات السعودية قرارا بدفنهم دون أذون دفن ودون إعلام البعثات القنصلية المعتمدة بمنطقة مكة المكرمة، وفق نصّ البيان.

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