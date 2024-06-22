لليوم الرابع على التوالي..تواصل البحث على طفل التسع سنوات الذي غرق بشاطئ قلعة الأندلس..

أكدّ المتحدث باسم الحماية المدنية، أنّ عمليات التفتيش وتمشيط الشاطئ ليلا نهارا تواصلت لليوم الرابع على التوالي، ودون توقف للبحث عن الطفل المفقود بشاطئ قلعة الأندلس.

يُذكر أن الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات غرق بشاطئ قلعة الأندلس منذ يوم الأربعاء 19 جوان 2024، في حين أمكن إنقاذ أخيه البالغ من العمر 14 سنة.

وقد تمّ تسخير فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس وفريق إنقاذ تابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، إضافة إلى عدد من السبّاحين المُنقذين و أعوان من الحرس الوطني، للبحث عن الطفل المفقود.

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية ومعتمد المنطقة.