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موعد فتح معبر رأس الجدير..#خبر_عاجل

2024/06/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

بعد قرار غلق المعبر الحدودي برأس الجدير من الجانب الليبي و في الإتجاهين منذ أكثر من ثلاثة أشهر و تأجيل فتحه عدة مرات بسبب عدم إنتهاء أشغال الصيانة التي تقوم بها الحكومة الليبية، تقرر أن يكون يوم غد الإثنين الموافق 24 جوان 2024 موعدا رسميا لإعادة حركة عبور المسافرين في الإتجاهين و ذلك تنفيذا للقرار الممضى بين وزير الداخلية التونسي و نظيره الليبي بالعاصمة طرابلس و الذي ينص على إعادة فتح المعبر الحدودي برأس الجدير على ثلاثة مراحل تكون الأولى بفتح حزئي أمام سيارات الإسعاف ذات الحالات الطارئة و السيارات الديبلوماسية المهنية فقط و في مرحلة ثانية حركة عبور المسافرين مترجلين أو عبر السيارات و المرحلة الثالثة و الأخيرة تكون للممرات الخاصة بالمبادلات التجارية المقننة بين البلدين وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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