المهدية: 894 مترشحا يشرعون في اجتياز اختبارات مناظرة ختم شهادة التعليم الاساسي

تقدّم 894 تلميذا بجهة المهدية، اليوم الاثنين، لاجراء اختبارات مناظرة ختم التعليم الأساسي (نوفيام)، موزعين إلى 847 تلميذا من القطاع العمومي و38 من القطاع الخاص علاوة على 9 مترشحين من القطاع التقني، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية، سفيان الكامل،

وأضاف الكامل، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الاختبارات تتواصل أيام 24 و25 و26 جوان الجاري، وتُجرى في 8 مراكز امتحانات في انتظار إعلان النتائج يوم 11 جويلية القادم، مؤكدا أن المناظرة انطلقت في ظروف طيّبة في وجود تنسيق متواصل مع السلطات المتدخلة لتأمين الاختبارات على غرار الأمن والصحة والحماية المدنية.

وشدّد المندوب، من جانب آخر، على أن النتائج الرسمية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا على المستوى الجهوي ستكون غدا الثلاثاء على إثر الندوة الصحفية التي ستعقدها وزارة التربية للغرض، مثمنا المجهودات التي يبذلها جميع المتدخلين لا سيما المجتمع المدني في النهوض بقطاع التربية من حيث البنية التحتية والمناخ الاجتماعي.

وقال، في هذا الصدد، إنّ جهة المهدية باتت تسجّل معدلات نجاح هامة وطنيا فقد مرت من المرتبة 12 سنة 2017 إلى المرتبة الرابعة على مستوى نسبة النجاح في الباكالوريا.