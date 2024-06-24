سعيد: “تونس لن تقبل أبدًا بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها..”

فاجعة/ جريمة بشعة: شاب يقتل عائلته ويضرم النار بأجسادهم..

تفكيك شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات وحجز 50 صفيحة من مخدر القنب الهندي..

اليوم..انطلاق امتحانات مناظرة “النوفيام”…

47 مؤسّسة مدرجة ببورصة تونس وزّعت أرباحا بعنوان نشاطها لسنة 2023

2024/06/24 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

قامت 47 مؤسّسة مدرجة ببورصة تونس بتوزيع الأرباح على مساهميها بعنوان نشاطها لسنة 2023، وفق ما أعلنت عنه بورصة تونس في مذكرة خصّصت ل”تقييم النتائج السنوية للشركات المدرجة”.

وبحسب الوثيقة ذاتها، التّي وقع نشرها مؤخرا، فإنّ القيمة الجملية لهذه الأرباح، سجّلت زيادة واضحة وقدّرت قيمتها ب1،377 مليار دينار في 2023 مقابل 1،249 مليار دينار في 2022.

والجدير بالذكر أنّ نتيجة نشاط 65 مؤسّسة مدرجة، قامت بالإفصاح عن مؤشرات نشاطها إلى حد الآن (من مجموع 77 مؤسّسة مدرجة)، أظهرت بأنّ 11،5 بالمائة من هذه المؤسسات عرفت تحسنا في نتائجها مقارنة بسنة 2022.

ولم تقم 12 مؤسّسة مدرجة، إلى حد الآن، بالإفصاح عن مؤشرات النشاط السنوية الخاصّة بها لسنة 2023، ويتعلّق الأمر بأيتاك والكيمياء وبطاريات أسد والكتروستار والصناعية العامة للمصافي والمغاربية للطباعة وسوموسار وسوتيمايل والتونسية لصناعة الإطارات المطاطية والخطوط التونسيّة وتواصل القابضة والعالمية لتوزيع السيارات القابضة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn