عاجل/ بعد 4 أيام: العثور على جثّة طفل فُقد بشاطئ قلعة الأندلس

تم عشية أمس الاحد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بشاطئ المريسة بسليمان من ولاية نابل، وفق ما افاد به مصدر من الحرس البحري بنابل لاذاعة ديوان اف ام.

وكان الطفل قد فُقد منذ 19جوان الجاري بعد غرقه بشاطئ الاندلس من ولاية اريانة.

وتم التفطن الى جثته من طرف أحد المواطنين بعد ان لفظتها مياه البحر نحو الشاطئ وقد تم اعلام السلط الامنية ووحدات الحرس البحري وتم نقل الجثة من طرف بلدية سليمان الى مستشفى الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح.

يذكر ان عمليات التفتيش وتمشيط الشاطئ تواصلت ليلا نهارا ودون توقف للبحث عن الطفل المفقود بشاطئ قلعة الأندلس في حين أمكن إنقاذ أخيه البالغ من العمر 14 سنة.

وتم تسخير فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس وفريق إنقاذ تابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، إضافة إلى عدد من السباحين المنقذين للبحث عن الطفل المفقود.