وزيرة الطاقة: الأولوية لهؤلاء في استغلال حقلي النفط “عشتروت” و”رحمورة”



عقدت اليوم الاثنين 24 جوان 2024، جلسة حوار بالبرلمان، بين النواب ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية ووزيرة الصناعة والفريق المرافق لها، حول مشروعي قانونين حول رخص استغلال حقلي عشتروت ورحمورة للنفط.

وإثر إنتهاء أشغال الجلسة، صرّحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب، لموزاييك، أن المعارضين لمشروع القانون لا يمثلون حاليا أغلبية الأصوات في البرلمان.

وأضافت الوزيرة، أن الشريك الذي تحصل على الامتياز طيلة العقود السابقة له الأولوية في تجديد العقد وقد يغرّم تونس أمواله طائلة في صورة ما قدم شكايات للتحكيم الدولي اذا أثبت أنه لم يقم باخلالات .

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن على الوزارة مزيد دراسة جميع الجوانب حتى لا تتسبب في اشكاليات لاحقة .