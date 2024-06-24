هذه الولاية تتصدّر نسب النجاح في البكالوريا

احتلّت المندوبيتان الجهويتان للتربية صفاقس2 و1 المرتبتين الأولى والثانية وطنيا من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2024، التي أُعلن عن نتائجها، صباح أمس الأحد، عبر الإرساليات القصيرة، وهو ما أكده المندوبان الجهويان للتربية صفاقس2 وصفاقس لصحفية « وات »، اليوم الإثنين إستنادا لإحصائيات الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية.

وقد أحرزت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 على المرتبة الأولى وطنيا، وذلك بعد تحقيق نسبة نجاح بـ 63،39 بالمائة، فيما احتلت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 المرتبة الثانية وطنيا إثر تسجيل نسبة نجاح بـ 62،63 بالمائة.

واعتبر المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2، منير دمق، أن « المراتب الأولى التي دأبت جهة صفاقس على احتلالها منذ سنوات في الامتحانات الوطنية، هي نتيجة لثقافة عمل دؤوب ومثابرة، وعقلية نجاح راسخة لدى العائلات بالجهة، وفي المؤسسات التربوية، معربا عن أمله « في تواصل تفوق تلاميذ وأبناء جهة صفاقس وحصولهم على الجوائز الرئاسية مستقبلا كما دأبوا على ذلك منذ سنوات ».

بدوره، أكد المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1، محمد قاسم، أن « هذا التألق والتميز التي عرفت به جهة صفاقس في مجال العلم والمعرفة، وتحصلها على المراتب الأولى على المستوى الوطني هو نتيجة ثقافة نجاح منتشرة في جهة صفاقس، وحلقة مسترسلة تتداخل فيها جميع الأطراف، بداية من الأسرة، وصولا إلى المدارس الإبتدائية، والإعدادية، والمعاهد الثانوية، ويتم التركيز فيها على تربية الناشئة على قاعدة العمل والإجتهاد وحب المعرفة والتألق والتميز ».

يذكر أن اختبارات دورة المراقبة لإمتحان الباكالوريا 2024، ستُجرى أيام 01 و02 و03و04 جويلية القادم، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 14 جويلية.