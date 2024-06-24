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عاجل/ القصبة: جلسة عمل وزارية مع مجموعة البنك الدولي

2024/06/24 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، مساء اليوم الاثنين 24 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي يتقدمه نائب رئيس البنك الدولي عصمان ديون Osmane Dione، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ووزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بوزارة الشؤون الثقافية.
و استعرض الحضور مختلف المشاريع والبرامج المموّلة حاليا من طرف البنك الدولي، والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين، حول دعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة.

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