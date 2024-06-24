عاجل/ البنك الدولي يجدّد إلتزامه بمواصلة دعم تونس



استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الاثنين 24 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط عصمان ديون Osmane Dione.

وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة العلاقات المتميزة بين تونس والبنك الدولي في كل المجالات، كما تطرق الى مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف البنك، وآفاق التعاون المشترك.

من جهته جدّد عصمان ديون، إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، خاصة تلك الداعمة لرأس المال البشرى، والمشاريع التي لها علاقة بالأمن الغذائي، والمائي والطاقي.