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بعد تعذر فتح معبر رأس الجدير للمرة الثانية: الدبيبة يدعو إلى تنفيذ الاتفاق التونسي الليبي..

2024/06/24 أخبار عربية, أهم الأخبار, ليبيا

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين 24 جوان 2024 ، مع وفد من المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخصص اللقاء، لمناقشة عدد من القضايا الخدمية، وأوضاع المعبر الحدودي رأس جدير حيث أصدر ، تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح معبر رأس جدير الحدودي، وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي، مؤكدا أن تنظيم معبر رأس جدير خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة.

 

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