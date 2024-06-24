7 شهداء فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مدينة خان يونس جنوب..

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح, اليوم الإثنين, جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية, وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”, أن الشهداء والجرحى سقطوا جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين الفلسطينيين عند دوار “بني سهيلا” شرقي المدينة, مشيرة إلى أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر.

يأتي ذلك بعد ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط مركز تموين مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وكانت السلطات الصحية في غزة, أعلنت اليوم, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 37.626 شهيدا.

وأفادت “وفا” بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86.098 منذ بدء العدوان, في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض, موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 37.598 فلسطينيا وإصابة و86.032 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع, وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.