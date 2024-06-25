عاجل/ رسميا: هكذا سيتم تسوية وضعية المدرسين النواب..

أكدت وزيرة التربية سلوى العباسي أنه سيتم مع بداية السنة الدراسية الجديدة الحسم في وضعية المدرسين النواب وتسويتها وفق معايير تتمثل أساسا في طول النيابة والاقدمية في النيابة و السن والاختصاص المطلوب.

وكشفت الوزيرة على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء أن ضحايا المنظومات السابقة ممن تجاوزوا السن القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية سيتم قريبا افرادهم بقرار من اعلى السلطة (رئيس الجمهورية) لتسوية وضعيتهم وفق تعبيرها.

وأشارت الوزيرة أن المدرسين الذين سيبلغون سن الخمسين قبل العودة المدرسية تم إفرادهم بقائمة المتخلدين بالذمة من الألف الذين لم يتم انتدابهم في السنة الفارطة.