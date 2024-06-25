بعد 3 أشهر من ترحيله: تونسي يعود لإيطاليا ويقع في قبضة الامن مجددا

عاجل/ الكشف عن خطة لانتقال “حماس” من قطر نحو هذه الدولة العربية

هذه الولاية تتصدّر نسب النجاح في البكالوريا

عاجل/ إقرار حكم السجن مع المراقبة الادارية بعد التنفيذ ضد الغنوشي

عاجل/ رسميا: هكذا سيتم تسوية وضعية المدرسين النواب..

2024/06/25 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

أكدت وزيرة التربية سلوى العباسي أنه سيتم مع بداية السنة الدراسية الجديدة الحسم في وضعية المدرسين النواب وتسويتها وفق معايير تتمثل أساسا في طول النيابة والاقدمية في النيابة و السن والاختصاص المطلوب.

وكشفت الوزيرة على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء أن ضحايا المنظومات السابقة ممن تجاوزوا السن القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية سيتم قريبا افرادهم بقرار من اعلى السلطة (رئيس الجمهورية) لتسوية وضعيتهم وفق تعبيرها.

وأشارت الوزيرة أن المدرسين الذين سيبلغون سن الخمسين قبل العودة المدرسية تم إفرادهم بقائمة المتخلدين بالذمة من الألف الذين لم يتم انتدابهم في السنة الفارطة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn