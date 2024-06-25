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بنزرت: بلدية ماطر تسترجع عقارين تم الاستيلاء عليهما منذ سنة 2011

2024/06/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

استرجعت مصالح بلدية ماطر، اليوم الثلاثاء، عقارين بلديين تم الاستيلاء عليهما والتحوز بهما دون وجه حق قانوني منذ سنة 2011 ، بحسب ما افاد به الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية سامي القبطني.

وبين المصدر ذاته لصحفي “وات” ان العقارين يتمثلان في فضائين سكنيين تابعين لمصالح البلدية يقعان بمحاذاة المستودع البلدي بشارع البيئة، حيث عمد شخصان الى الاستيلاء عليهما والتحوز بهما واستغلالهما لماربهما الشخصين، فتولت المصالح البلدية القيام بكافة الإجراءات القضائية الواجبة واسترجاع العقارين عقب تنفيذ الحكمين الصادرين في شانهما، دون تسجيل اية إشكالات، وذلك بحضور عدل تنفيذ والمصالح البلدية والأمنية .

وأضاف ان الادارة البلدية ستتولى إعادة توظيف العقارين في مجال تعزيز المنصة اللوجستية لمنظومة الحجز البلدي وبقية التدخلات المعلومة في المجال .

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