“تنقيب على الاثار وسلاح وعنف ومخدرات”: القبض على منحرفين خطيرين بهذه الولاية

على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة أمن الملاهي بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة مفادها تواجد منحرفين خطيرين بمنزل على وجه الكراء بالجهة، تم التحوّل إلى منزل المظنون فيهم رفقة فرقة الشرطة العدلية ودوريات شرطة النجدة أين أمكن القبض على شخصيْن.

وبعرض هُوّيتهما على الناظم الآلي، تَبيّن أنّ الشخص الأوّل محل 08 مناشير تفتيش و الشخص الثاني محل 10 مناشير من أجل تورّطهما في قضايا عدلية مختلفة “كالتنقيب على الآثار و حمل سلاح ناري و العنف و اجتياز الحدود البحرية خلسة و تكوين وفاق…”، كما عُثر بمنزله على قارب مطاطي و بندقية صيد و صحن وورقة نقدية ملفوفة تُستعمل في عملية استنشاق مخدّر الكوكايين.

وباستشارة ممثل النايبة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهما و مواصلة الأبحاث، وفق بلاغ صدر اليوم عن الإدارة العامة للأمن الوطني.