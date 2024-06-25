أرقام مفزعة: أكثر من 3 ملايين متوفي حول العالم بسبب الكحول والمخدرات

قالت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها ، إن أكثر من 3 ملايين حالة وفاة سنوية بسبب تعاطي الكحول والمخدرات، غالبيتها بين الرجال.

ويسلط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية الضوء على أن 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا تعزى إلى استهلاك الكحول، وهو ما يمثل 4.7% من جميع الوفيات، و0.6 مليون حالة وفاة بسبب تعاطي المخدرات ذات التأثير النفساني.

وجدير بالذكر أن 2 مليون حالة وفاة بسبب الكحول و0.4 مليون حالة وفاة بسبب المخدرات كانت بين الرجال.

يقدم التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن الكحول والصحة وعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان تحديثًا شاملاً يستند إلى بيانات عام 2019 بشأن تأثير تعاطي الكحول والمخدرات على الصحة العامة وحالة استهلاك الكحول وعلاج اضطرابات تعاطي مواد الإدمان في جميع أنحاء العالم.

ويظهر التقرير أن ما يقدر بنحو 400 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول والمخدرات على مستوى العالم، ومن بين هؤلاء، يعيش 209 مليون شخص في حالة إدمان الكحول.

وقالت المنظمة ، إن تعاطي المخدرات يضر بشدة بصحة الأفراد، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وحالات الصحة العقلية، ويؤدي بشكل مأساوي إلى ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام، وهو يضع عبئا ثقيلا على الأسر والمجتمعات، ويزيد من التعرض للحوادث والإصابات والعنف.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “لبناء مجتمع أكثر صحة وأكثر إنصافًا، يجب علينا أن نلتزم بشكل عاجل باتخاذ إجراءات جريئة تقلل من العواقب الصحية والاجتماعية السلبية لاستهلاك الكحول وتجعل علاج اضطرابات تعاطي المخدرات متاحًا وبأسعار معقولة.”

كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات العالمية نحو تحقيق الهدف 3.5 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عن طريق الحد من استهلاك الكحول والمخدرات وتحسين الوصول إلى العلاج الجيد للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات.

وكالات