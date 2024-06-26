سليانة: تنظيم ورشات عمل ودعم لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين

نظم عدد من أساتذة الأقسام النهائية بمختلف المؤسسات التربوية بولاية سليانة، بصفة تطوعية ومجانية، ورشات عمل ودعم منهجيا وبيداغوجيا ونفسيا، لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين.

وبين المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش في تصريح اليوم الإربعاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المبادرة أطلقتها مندوبية التربية ولاقت تجاوبا وتفاعلا بكافة المعتمديات، واضاف انه تم تخصيص برنامج ثري إنطلق أول أمس الإثنين ويتواصل إلى غاية يوم السبت القادم سواء بالمؤسسا ت الأصلية أو الحاضنة لتوفير حصص دعم في كافة المواد

وإستحسن غباش هذه المبادرة لأهميتها في تحسين النتائج مبرزا المجهودات المبذولة من طرف كافة الإطار التربوي.

يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا بلغت بولاية سليانة 37.77 بالمائة

يذكر أن والي سليانة تحول رفقة المعتمدة الأولى والمندوب الجهوي للتربية إلى معهدي المنجي سليم وإبن خلدون بمعتمدية سليانة الجنوبية لدعم وتثمين هذه المبادرة التطوعية ولتشجيع التلاميذ