عاجل/ بشرى سارة للمتفوقين في الباكالوريا..

قالت مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سمية بوراس الاربعاء 26 جوان 2024، إنه تم تخصيص 35 منحة لفائدة المتفوقين في الباكالوريا للدراسة في الخارج ، منها 18 منحة للدراسة في فرنسا و17 منحة للدراسة في ألمانيا.

وأشارت سمية بوراس في تصريح للاذاعة الوطنية إلى أنه تم كذلك تخصيص 120 مقعد بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 09 جويلية.

وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام الجامعي أن عدم تطور عدد المنح التي تقدمها الدولة للمتفوقين في الباكالوريا للدراسة بالخارج لم يتطور في السنوات الأخيرة نظرا لغلاء التكاليف خاصة منها رسوم التسجيل، مشيرة إلى أن قيمة المنحة تقدر بـ 800 أورو لمدة 12 شهرا إلى جانب تخصيص 600 أرور لاقتناء اللوازم المدرسية.