مفزع/ 10 أطفال يفقدون ساقا يوميا في غزة..

الرائد الرسمي: أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم..

إلقاء القبض على مروج مخدرات بالمكنين وحجز 8270 قرصا مخدرا بحوزته

هذا ما تقرر في قضية ”مكتب الضبط” لعبير موسي..#خبر_عاجل

عاجل/ بشرى سارة للمتفوقين في الباكالوريا..

2024/06/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سمية بوراس الاربعاء 26 جوان 2024، إنه تم تخصيص 35 منحة لفائدة المتفوقين في الباكالوريا للدراسة في الخارج ، منها 18 منحة للدراسة في فرنسا و17 منحة للدراسة في ألمانيا.

وأشارت سمية بوراس في تصريح للاذاعة الوطنية إلى أنه تم كذلك تخصيص 120 مقعد بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 09 جويلية.

وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام الجامعي أن عدم تطور عدد المنح التي تقدمها الدولة للمتفوقين في الباكالوريا للدراسة بالخارج لم يتطور في السنوات الأخيرة نظرا لغلاء التكاليف خاصة منها رسوم التسجيل، مشيرة إلى أن قيمة المنحة تقدر بـ 800 أورو لمدة 12 شهرا إلى جانب تخصيص 600 أرور لاقتناء اللوازم المدرسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn