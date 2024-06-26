التوقعات الجوية لهذا اليوم..ارتفاع في درجات الحرارة..

مفزع/ 10 أطفال يفقدون ساقا يوميا في غزة..

الرائد الرسمي: أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم..

إلقاء القبض على مروج مخدرات بالمكنين وحجز 8270 قرصا مخدرا بحوزته

في عملية نوعية: الإطاحة بأخطر العناصر الإجرامية في هذه الولاية..#خبر_عاجل

2024/06/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أفضت مداهمات بكل من أحياء الظلام ،الزهور ، النور، والكرمة من ولاية القصرين إلى الإطاحة بـ 42 عنصرا إجراميا خطيرا وحجز مواد مخدرة ودراجات نارية مسروقة وكمية كبيرة من المشروبات الكحولية المعدة للتوزيع خارج الإطار القانوني.

و أوضحت ادارة الحرس الوطني أن الإيقافات جاءت في إطار عمل أمني موجه بداية من الساعة الواحدة والنصف ليلا بتاريخ 24 جوان 2024 تحت الإشراف المباشر لمديري إدارة الشؤون العدلية ببنعروس والإستعلامات والأبحاث وإقليم الحرس الوطني بالقصرين معززين بوحدات التدخل والتدخلات السريعة مركزيا وجهويا .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn