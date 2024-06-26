هـام/ مرض معدي خطير يصيب الأبقار في الجزائر ودعوات لمنع وصوله الى تونس



دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كافة المربين خاصة على الحدود مع الجزائر إلى التزام اليقظة والحذر بعد ظهور بعض البؤر لمرض الجلد العقدي لدى الأبقار بعدد من الولايات الجزائرية مطالبا السلط وهياكل المنظمة الفلاحية والفلاحين إلى التدخل الحازم لمواجهة هذا النوع من الأمراض المنقولة والعمل بسرعة على منعها من الوصول إلى تونس.

وأوصت المنظمة الفلاحية في بلاغ لها اليوم الاربعاء بتطبيق إجراءات الأمن البيولوجي والإسراع بإعلام هياكلها الجهوية والمحلية في صورة ظهور أعراض هذا المرض والمتمثلة أساسا في ظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان والحمى.

علما أن مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية وينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالباعوض والذباب والقراد).

وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة أن هذا المرض الخطير المنتشر بالجزائر يدخل في إطار الأمراض العابرة للحدود.