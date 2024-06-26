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سعيّد: تكدّس الفضلات منذ أسابيع بعدد من الجهات غير بريء

2024/06/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر هذا اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 بقصر قرطاج، كل من وزير الداخلية خالد النوري و كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، الوضع الأمني بالبلاد.

كما تناول هذا اللقاء عددا من المحاور الأخرى من بينها على وجه الخصوص سدّ الشغورات على أساس الولاء للوطن وحده، ودور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

وأكّد رئيس الدولة على أن بعض الظواهر لا هي طبيعية ولا هي بريئة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم رفع الفضلات وتكدسها منذ أسابيع في عديد مناطق الجمهورية. ودعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ القرارات اللازمة ضد أي طرف يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه.

كما تم التطرق إلى ضرورة تذليل كل الصعوبات مع الأشقاء الليبيين لإعادة فتح معبر رأس جدير.

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