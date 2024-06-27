التوقعات الجوية لهذا اليوم..ارتفاع في درجات الحرارة..

تكون الحرارة في ارتفاع خلال هذا اليوم حيث تتجاوز المعدلات العادية وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بأقصى الشمال و السواحل الشرقية وتكون بين 39 و 45 ببقية المناطق كما تصل محليا 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

السحب تكون عامة قليلة مع طقس مغيم جزئيا بالشمال و الوسط بعد الظهر.

الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا بالسواحل الشمالية وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا ومحليا بالسواحل الشرقية بعد الظهر.

البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال و قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل .