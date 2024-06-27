كوبا امريكا : فنزويلا تهزم المكسيك وتصعد لدور الثمانية

أحرز سالومون روندون هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليقود فنزويلا للتأهل إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الخميس بعد فوزها 1-صفر على المكسيك في المجموعة الثانية.

ونفذ روندون ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 57 ليمنح فنزويلا فوزها الثاني على التوالي بالبطولة.

وحصلت المكسيك على ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن حارس مرمى فنزويلا رافائيل رومو نجح في انقاذ الركلة التي نفذها أوربيلين بينيدا في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد فنزويلا التي تغلبت على الإكواتور في مباراتها الافتتاحية إلى ست نقاط لتتصدر المجموعة وتضمن التأهل إلى دور الثمانية قبل خوض مباراتها الأخيرة.

ومن جهة اخرى، حافظت الإكواتور على آمالها في التأهل إلى دور الثمانية بالفوز 3-1 على جاميكا في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وتقدمت الإكواتور في الدقيقة 13 بهدف سجله لاعب جاميكا في مرماه بطريق الخطأ حينما اصطدمت كرة عرضية سددها بييرو هنكابي من الجهة اليسرى بساق كيسي بالمر لتغير اتجاهها وتستقر في الشباك.

وضاعفت الإكواتور تقدمها عن طريق ركلة جزاء نفذها كيندري بايز مباشرة قبل نهاية الشوط الأول بعد احتساب لمسة يد على غريغوري لي قبل أن يحسم آلان ميندا المباراة في الدقيقة 91 بهدف من هجمة مرتدة.

وكانت جاميكا قلصت الفارق عن طريق ميشيل انطونيو في الدقيقة 54 مسجلة أول أهدافها في كوبا أمريكا على الإطلاق في المباراة الثامنة التي تخوضها في البطولة من ركلة ركنية لكنها فقدت كامل حظوظها في الترشح الى الدور ربع النهائي.

وتساوت الإكواتور مع المكسيك برصيد ثلاث نقاط قبل المواجهة المرتقبة يينهما في الجولة الثالثة والاخيرة لتحديد صاحب المركز الثاني