حادث مرور قاتل بهذه الولاية..وهذه حصيلة الضحايا..

أودى حادث مرور، جد مساء أمس الأربعاء في ولاية توزر، على مستوى النقطة الكيلومترية 8 بالطريق الوطنية رقم 3، بين شاحنة ثقيلة جزائرية وثلاث سيارات تونسية، بحياة شخصين (تونسيين)، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بلال الوصيفي.

وبين الوصيفي لصحفية “وات” انه تم مباشرة اثر الحادث تسجيل حالة وفاة على عين المكان وحالة خطيرة وإصابتين اثنين، مشيرا الى ان المصاب الذي اتسمت حالته بالخطيرة توفي بعد نقله الى المستشفى الجهوي بتوزر، لتصبح حصيلة الحادث، حالتي وفاة وإصابتين تقيمان حاليا بالمستشفى.

وتتمثل أسباب الحادث، وفق المعاينات الأولية التي قامت بها الحماية المدنية، في انزلاق الشاحنة الثقيلة، ما أدى إلى اصطدامها بالعربات في الجهة المقابلة.