بشرى سارة لمن لا يملكون دخل قار: قروض لشراء مسكن..الشروط والإجراءات…

أكّد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب السنوسي اليوم الخميس 27 جوان 2024 تفعيل آلية القروض السكنية لفائدة الفئات الإجتماعية ذات الدخل غير القار والتي تمّ احداثها، بالشراكة مع خمس بنوك خاصة وعمومية في انتظار التحاق بنوك أخرى بهذا البرنامج.

وأوضح السنوسي أنّ الدولة وضعت على ذمّة الصندوق الوطني للضمان مبلغ 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية التي ستقدمها البنوك لهذه الفئة من الأشخاص.

ووفق المصدر ذاته فقد تمّ وضع جملة من الشروط للولوج إلى هذا التمويل لاقتناء أو بناء مسكن، من ضمنها أن يكون المنتفع أوقرينه (إن وجد) من غير الأجراء ولا يمتلكان مسكنا.

ومن الشروط الأخرى أيضا أن لا يتجاوز المعدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المضمون (SMIG) أي 4950 دينارا.

ويشترظ أن لا يكون المنتفع منخرطا في أي صندوق من الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS وصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية CNRPS).

ويمكن للمنتفع الحصول على قرض لتمويل شراء مسكن لا تتجاوزكلفته 150 ألف دينار أو تمويل بناء مسكن لا تتجاوز كلفته 100 ألف دينار.

ويتعيّن أن تكون الوضعية العقارية للمسكن مسواة وقابلة للرهن، والشرط نفسه بالنسبة لقطعة الأرض المخصصة لبناء المسكن.

واشار مدير عام الإسكان في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أنّه تمّ ابرام اتفاقيات بين الشركة التونسية للضمان وخمس بنوك إلى حد الأن وهي ”بي هاش بنك” والتجاري بنك وبنك التضامن وبنك الأمان واتلببنك الوطني الفلاحي، مشيرا إلى أنّ عددا من البنوك الأخرى ستنخرط في هذا البرنامج.

وحول امكانية الحصول على قرض لاستكمال بناء مسكن ضمن هذا البرنامج، قال نجيب السنوسي إنّه يمكن دراسة الملف بحسب الوضعية.