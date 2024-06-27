عاجل/ السجن 4 أشهر غيابيا ضد الصافي سعيد في هذه القضية

قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس غيابيا بالسجن مدة أربعة أشهر في حق السياسي والمترشح للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد.

ويتعلق ملف القضية بشكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات من أجل شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، حيث أذنت النيابة العمومية سنة 2016 باحالة الملف على احدى الفرق الأمنية للبحث.

وحسب ما نقلته اذاعة موزاييك، فإن النيابة العمومية احالت القضية لاحقا على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس والذي أصدر في ماي الماضي حكما غيابيا قضى بالسجن مدة أربعة أشهر.

يشار الى ان الحكم الجناحي غيابي وقابل للاعتراض عليه في أجل 10 أيام من تاريخ الاعلام به.

وكان الصافي سعيد قد أعلن مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لهذا العام 2024.