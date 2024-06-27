التقارب مع روسيا والصين وايران: وزير الخارجية يرد على “القلق الأوروبي”



عبّر مسؤول السياسة الخارجية الاوروبي جوزي بوريل، مرخرا عن قلق الاتحاد الاوروبي من تقارب تونس مع روسيا والصين وايران، كما اعتبر محللون سياسيون واعلاميون ان كان ذلك يعد ابتعادا عن القطب التقليدي الذي تقوده امريكا والاتحاد الاوروبي.

وردا على ذلك، صرح وزير الخارجية نبيل عمار لاذاعة موزاييك اليوم الخميس، ان “تونس لا تبتعد عن اي قطب.. والذين لديهم بعض قلق من ذلك هم خائفون عن “امورهم”.. ونحن لم نتدخل في علاقاتهم مع غيرهم”.

وتابع عمار ” منذ زمن طويل كانت لتونس علاقات جيدة مع روسيا وايران والصين.. وقد يكون كان هناك مسؤولين في تونس خائفين من هذه العلاقات.. وحرية تونس في ربط العلاقات، كلام قلناه رسميا لكل البلدان والعالم تغير ونحن لسنا بصدد فعل شيء جديد.. فما مشكلتك.. وهل قمنا بشيء ضد اي طرف؟”.

واكد وزير الخارجية ان هذا الاتجاه “هو الاتجاه الصحيح وهو توجه رئيس الدولة والخارجية ماضية معه 100%”، معتبرا ان ذلك لا يكتسي اي توجه ايديولوجي ونعمل على ربط اكثر ما يمكن من علاقات الصداقة والشراكة ولا دخل لنا في المعارك”.

واضاف عمار ان الشركاء لم يقولوا لنا هذا الكلام، مؤكدا ان مصلحة البلاد في “علاقات جيدة مع كل طرف يحترمنا ولا نقبل دروسا من احد”.