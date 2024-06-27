هذا ما طلبته “سوزان” صاحبة الرقصة الشهيرة مع راغب علامة



تداولت صفحات الفيسبوك اليوم الخميس، تدوينة لصاحبة الرقصة التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، امس الاربعاء، خلال سهرة افتتاح المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون التي احياها الفنان راغب علامة على ركح مسرح قرطاج.

وطلبت الفتاة التي صرحت لراغب علامها باسمها “سوسن” او “سوزان”، فسخ مقطع الفيديو المتداول لها على المواقع الاجتماعية، “من اجل عائلتها”، والتوقف عن هرسلتها وعائلتها.

واشارت الفتاة في تدوينتها الى ان رقصها كان فقط لمجرد الترويح عن النفس، وانها كانت فقط فتاة عفوية ارادت القيام برقصة صغيرة امام كل الناس وليس في الخفاء، حسب تعبيرها.

