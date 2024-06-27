عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطفل قاتل شقيقه

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بطاقة إيداع بالاصلاحية ضد الطفل (13 عاما) المتهم بقتل شقيقه (15 عاما) بمنطقة السعفات التابعة لمعتمدية الشابة من ولاية المهدية في انتظار استكمال الابحاث التحقيقية.

هذا ولاتزال القضية في طور الأبحاث وقرار الإيقاف التحفظي تم اتّخاذه لحسن سير البحث خاصة أمام غموض ملابسات الجريمة، حسبما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، في تصريح لموزاييك.

وشهدت منطقة السعفات من معتمدية الشابة بولاية المهدية، جريمة بشعة تمثلت في طعن طفل 13 سنة لشقيقه البالغ من العمر 15 سنة، بواسطة مقص.

وأوضح فريد بن جحا أنّه حسب رواية الأم، فإنّها طلبت من أحد أبنائها مدّها بمقص لإعداد “دوراة العيد”، فلحق به شقيقه ودون قصد منه أصابه بطعنة على مستوى القلب، وهي ذات الرواية التي تمسّك بها ”الجاني” بدوره عند سماعه.

وأكّد أن الابحاث جارية لمعرفة الحقيقة وهل كانت الجريمة غير قصدية أو جريمة ناجمة على عنف خاصة في ظل وجود رواية أخرى تقول إنّ الجريمة ناجمة عن خلاف حول هاتف جوّال.