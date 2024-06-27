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الاحتفاظ بـ5 حراس مآوي من أجل “التحيّل” في هذا الشاطئ

2024/06/27 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


نفذ إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى، حملة امنية بالشريط السياحي في قمرت، حيث تم تفقد المآوي المنتصبة والعاملين بها من حيث مدى احترام التراتيب الجاري بها العمل ومدى التقيد بمعلوم ركن السيارات.
وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 05 حراس مآوي يعمدون الى الرفع في معلوم استخلاص ركن السيارة الى 05 دنانير عوضا عن المعلوم البلدي المحدد وقدره 03 دنانير فقط.
وبتقديمهم الى مقر الوحدة الأمنية ومراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل “التحيل” إضافة الى استدعاء الممثلين القانونين للنزل والملاهي والتنبيه عليهم قصد تحسيس العملة باحترام القوانين والتراتيب الجاري العمل بها والأبحاث متواصلة.

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