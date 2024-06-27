عدم إدراج شعبة الموسيقى في التوجيه الجامعي يثير الإستنكار

عبّر الإطار الاداري والجامعي وطلبة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف عن استنكارهم وغضبهم الشديد من عدم إدراج شعبة الموسيقى بالمعهد ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد، معتبرين أن هذا القرار الأحادي سيؤدي، حسب رأيهم، إلى غلق هذه الشعبة بصفة نهائية على غرار شعبة التنشيط التي ألغيت من المعهد.

وعبّر مدير المعهد، رياض الزمال، في تصريح اعلامي، عن استغراب كل العائلة الجامعية بالمعهد من هذا القرار الذي وصفه “بالمفاجئ والأحادي الجانب”، قائلا إنه يمس أيضا شعبة الموسيقى بولايتي قفصة وقابس.

وأكد، في ذات السياق، أنه تمت مراسلة الإدارة العامة للشؤون الطلابية بمجموعة من مقترحات الحلول لتطوير أساليب التعليم بالمعهد، والتي لاقت استحسان الجميع، الا أن هذا الإجراء جاء،”ضد التيار “، وفق تعبيره، خاصة وأن المعهد أمضى اتفاقية جديدة مع معهد عال حكومي بإيطاليا للحصول على منح هامة جدا.

واعتبر أنّ قرار عدم إدراج شعبة الموسيقى بالدليل الجامعي سيجعل من الاتفاقية المشار إليها آنفا مع الجانب الإيطالي صعبة التنفيذ ويسهم، حسب رأيه، في إضعاف صبغة المعهد، على عكس ما ترمي إليه الدولة التونسية التي تسعى “إلى تكريس اللامركزية وإلى عدم إقصاء بعض الجهات الداخلية”، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه المسألة، وعدم خلق مشاكل جديدة من شأنها تعكير صفوة المناخ الجامعي في الجهات الداخلية، وفق تعبيره.