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السعودية: مخالفة في حق “ناقة”.. تُدخل مرتكبها الى السجن!

2024/06/27 أهم الأخبار, متفرقات

انتهت مخالفة طريفة لرجل سعودي بسجنه بتهمة إتلاف الممتلكات العامة بعد أن تورط برش طلاء أبيض على تمثال ناقة يرمز لمكانة الإبل في البلاد.

وأقدم الرجل على رش الطلاء البخاخ على تمثال ناقة معروف في منطقة القصيم، التي تتمتع الإبل فيها وفي عموم السعودية بقيمة معنوية ومادية كبيرة، قبل أن يفاجئ بردة الفعل على تصرفه.

وأعلن الأمن العام السعودي، أن شرطة منطقة القصيم قبضت على صاحب الطلاء لإتلافه ممتلكات عامة والعبث بها.

وظهر الرجل مقيد اليدين قبل إحالته إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيق في الحادثة، التي لا يبدو أن دوافعها تتعدى اللهو المخالف للقوانين.

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