اعتدوا على امرأة تعاني من اضطرابات نفسية: ايداع ثلاثة أشخاص السجن..وهذه التفاصيل..

أودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لثلاثة أشخاص السجن، بعد اعتدائهم على سيدة تعاني من اضطرابات نفسية تنتمي لعائلتهم.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي لموزاييك، اليوم الخميس 27 جوان 2024، فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين فتحت محضرا عدليا مع عرض المتضررة على الطبيب، مرجحا إمكانية إيوائها الوجوبي بعد عرضها على رئيس المحكمة.

وبخصوص الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يبين آثار الاعتداء على المتضررة، ووضعها في الصندوق الخلفي لسيارة، أشار المتحدث باسم محاكم القصرين إلى أن هذا المشهد قد أثار شكوك أحد المواطنين، فقام بتصويرة.

وتابع “قام هذا المواطن بإبلاغ الوحدات الأمنية، قبل قيام عدد آخر من المواطنين بالتدخل ونقل المتضررة ومرافقيها إلى الوحدات الأمنية بالجهة”، موضحا أن والد المتضررة قد اضطر لوضع ابنته في الجزء المكشوف من السيارة بعد منعها سائق السيارة من القيادة، باعتبار معاناتها من أمراض نفسية، وبالتواصل مع النيابة العمومية اتخذت جملة القرارات اللازمة.