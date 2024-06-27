تونس تشارك في المنتدى الافريقي للطاقة المنعقد ببرشلونة من 25 الى 28 جوان 2024

تشارك تونس ممثلة في وفد من وزارة الصناعة يترأسه كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، في المنتدى الافريقي للطاقة المنعقد من 25 إلى 28 جوان 2024 بمدينة برشلونة (اسبانيا).

وينعقد المنتدى في نسخته 26 تحت شعار “أنظمة الطاقة في المستقبل: موازنة احتياجات افريقيا مع الأهداف العالمية” ويحضره مسؤولون وشركات عاملة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة .

واكد شوشان لدى اشرافه على ندوة مخصصة لتونس قصد تسليط الضوء على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أن تونس حريصة على تنفيذ برامج الانتقال الطاقي لتطوير استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والربط الكهربائي وإدماج التقنيات الحديثة في كل القطاعات الاقتصادية.

وقدّم عرضا حول الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة الى التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتقليص من 30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية و45 بالمائة من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة.

وكان كاتب الدولة شارك شوشان في أشغال مائدة مستديرة خلال اليوم الافتتاحي للمنتدى بحضور عدد هام من الوزراء من البلدان الافريقية تم خلالها التطرق إلى آفاق تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لدعم الاستثمار والبنية التحتية الطاقية.

من جهته قدم مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، مداخلة حول مختلف أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على غرار نظام الإنتاج الذاتي والتراخيص واللزمات

واستعرض شيبوب الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر الهادفة إلى انتاج 8.3 مليون طن في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة للسوق المحلية و6 مليون طن موجهة للتصدير.

واجرى كاتب الدولة من جهة اخرى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المؤسسات والمنظمات المشاركة على غرار مسؤولين من المؤسسة الفرنسية “فولتاليا ” الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة يترسه المدير العام للشركة السيد سيبستيان كلارك “.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة انجاز مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية قفصة بقدرة 100 ميغاواط على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2025 ودخول المشروع حيز الإنتاج في أفق سنة 2026.

والتقى شوشان، ايضا، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ” “مراد عجال، حيث عبر الطرفان عن عمق علاقات الصداقة والشراكة التاريخيه بين البلدين الشقيقين ومواصلة دعم التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في مجال التبادل الكهربائي.

وبحث في لقاء مع مسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية آفاق التعاون المشترك لمزيد دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ومع وفد من شركة ” جي او فيرونوفا” تطوير العلاقات.

وتضمنت قائمة الللقاءت الثنائية، ايضا، اجتماعا مع نائبة رئيس شركة توتال اينرجي للطاقات المتجددة ” فابيان ديمول تطرق الى آفاق التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.