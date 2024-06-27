العدوان الصهيوني على غزة: عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر هو” الأعلى في العالم منذ قرن”..

قال وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف, أن عدد الشهداء في صفوف الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بلغ 150 شهيدا, مشيرا إلى أن هذا العدد من الشهداء في صفوف الإعلاميين يعد الأعلى منذ 100 عام في كل الحروب.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام الفلسطيني خلال افتتاح “المعرض التكنولوجي وسوق البرامج” اليوم الخميس بالعاصمة التونسية, على هامش فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دروته الـ24 لليوم الثاني بتونس الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار “نصرة فلسطين” خلال الفترة من 26 وحتى 29 جوان الجاري.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن “الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وجريمة تطهير عرقي”, مؤكدا دور الصحفيين الفلسطينيين والإعلام العربي في كشف حقيقة ما يحدث في فلسطين المحتلة ونصرة غزة, موجها بضرورة دعم الصحفيين الفلسطينيين المستهدفين خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هذا العدوان راح ضحيته أكثر من 50 ألف ما بين شهداء ومفقودين

والآلاف من الجرحى والمهجرين وهم في حاجة للدعم من كل أحرار العالم.

ومنذ بداية حرب الإبادة الصهيونية ضد أهالي غزة العزل, في 7 أكتوبر الماضي,

واجه الصحفيون في قطاع غزة هجمات متواصلة تستهدفهم بشكل مباشر وتطال منازلهم وعائلاتهم ومقرات مؤسساتهم الإعلامية.