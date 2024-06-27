أردوغان يدعو المجتمع الدولي لدعم السلام بفلسطين عبر حل الدولتين

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي لوضع ثقله لتحقيق السلام الدائم بفلسطين عبر حل الدولتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الإستوني آلار كاريس.

وأوضح أردوغان أن المجازر الصهيونية في قطاع غزة لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب بل تهدد الأمن الدولي أيضا.

وأضاف أن السلام الدائم في فلسطين يمر عبر حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يضع ثقله في هذا الاتجاه.

وأكد أن المسؤولين عن الممارسات الهمجية في قطاع غزة سيحاسبون أمام القانون الدولي عاجلا أم آجلا.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل بذل جهودها في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وحول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان، العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا، موضحا أنه من المصلحة المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل.

وحول العلاقات مع إستونيا، قال أردوغان إنه وكاريس أكدا على الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية، وأنهما ناقشا الخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها في هذا الاتجاه.

وأضاف أن البلدين لديهما القدرة على تعزيز التعاون في كل المجالات وأنه يمكنهما زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة.

وقال إنه باعتبارهما حلفاء في الناتو سيكونان قادرين على تطوير التعاون القائم في مجال الصناعات الدفاعية من خلال مشاريع ملموسة إضافية.

بدوره، أكد الرئيس الإستوني، أهمية الدور التركي في دعم أمن منطقة البلطيق وأمن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال كاريس:” إن مساهمة تركيا في أمن منطقتنا وداخل حلف الناتو تحظى بأهمية كبيرة لدينا”.