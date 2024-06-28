ديون حرفاء الصوناد تبلغ 860 مليون دينار!

كشف عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حسن الشارني أن الوضعية المالية للشركة في تدهور مستمرّ، خاصة مع ارتفاع ديونها غير المستخلصة لدى الحرفاء، حيث وصلت الديون إلى 860 مليون دينار بسبب تهرّب الحرفاء من خلاص فواتير الماء، وفق تعبيره.

وأضاف عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة 28 جوان 2024، أنّ المؤسسات والمنشآت العمومية يتخلّد بذمّتها أكثر من 50 بالمائة من الديون، فيما تتوزّع البقية بين المواطنين والمؤسسات الصناعية.